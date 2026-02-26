В Таласе милиция и школьники провели акцию добра

Сотрудники Таласского РОВД совместно с учащимися 3 класса средней школы имени Т. Кушчубаева провели акцию под названием "Добро меняет мир". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

В ходе акции милиционер вместе со школьниками в священный месяц Орозо организовали благотворительную помощь. С целью поддержать нуждающихся и поднять настроение жителям дети принесли продукты питания и предметы первой необходимости, которые были собраны в специальные коробки. После этого помощь была доставлена двум семьям, проживающим на территории района.

Мероприятие направлено на воспитание у молодёжи высоких нравственных качеств, формирование чувства ответственности и ориентирование подрастающего поколения на правильный жизненный путь.