Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

В Таласе милиция и школьники провели акцию добра

183  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Таласского РОВД совместно с учащимися 3 класса средней школы имени Т. Кушчубаева провели акцию под названием "Добро меняет мир". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

В ходе акции милиционер вместе со школьниками в священный месяц Орозо организовали благотворительную помощь. С целью поддержать нуждающихся и поднять настроение жителям дети принесли продукты питания и предметы первой необходимости, которые были собраны в специальные коробки. После этого помощь была доставлена двум семьям, проживающим на территории района.

Мероприятие направлено на воспитание у молодёжи высоких нравственных качеств, формирование чувства ответственности и ориентирование подрастающего поколения на правильный жизненный путь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455961
Теги:
дети, Таласская область, Добро, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  