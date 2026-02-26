Погода
Новый глава Минсельхоза Эрлист Акунбеков обозначил приоритеты работы

Светлана Лаптева
Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел первую рабочую встречу с коллективом ведомства и официально приступил к исполнению своих обязанностей. В ходе собрания новый глава министерства познакомился с руководящим составом и подчеркнул, что ключевым залогом успеха станет слаженная командная работа.

Эрлист Акунбеков заявил о преемственности курса, отметив, что ведомство продолжит реализацию пяти ключевых направлений, инициированных его предшественником Бакытом Торобаевым. Министр высоко оценил профессионализм сотрудников и сделал акцент на важности кадровой стабильности, выразив уверенность в эффективности действующего состава.

В рамках встречи заместители министра отчитались о текущей ситуации в отрасли. Первый заместитель Жаныбек Керималиев представил доклад о текущей деятельности ведомства, а заместитель Мирбек Дуйшеев проинформировал о ходе реализации программ кредитования. На данный момент в агропромышленном комплексе осуществляется 9 проектов государственной финансовой поддержки на общую сумму 13 млрд 180 млн сомов.

Особое внимание министр уделил подготовке к весенне-полевым работам. Он поручил профильным руководителям обеспечить жесткий контроль над поставками семян, ГСМ и техники для фермеров. Кроме того, Эрлист Акунбеков выделил завершение реформы водного сектора как один из главных стратегических приоритетов ведомства.

В завершение встречи глава министерства призвал коллег к максимально честной и прозрачной работе, ориентированной на достижение конкретных результатов в кратчайшие сроки.


Минсельхоз, Кыргызстан
