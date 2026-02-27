Узбекистан нарастит выпуск сельхозтехники до 14 тысяч единиц и обрушит цены

Соседний Узбекистан намерен совершить масштабный прорыв в аграрном секторе, увеличив производство отечественной сельхозтехники в пять раз к 2028 году. Согласно планам, озвученным на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, уже в 2026 году выпуск машин достигнет 6 000 единиц, а к 2027 году этот показатель планируется довести до 14 тысяч единиц в год.

Ключевой стратегией Ташкента станет агрессивное повышение локализации и снижение стоимости продукции. На примере тракторов мощностью 80 л.с. уже удалось добиться цены в 259 млн сумов, что значительно ниже предложений иностранных конкурентов (300 млн сумов). В ближайшие годы уровень локализации прицепной техники должен достичь 60–65%, а самоходной - до 35%.

Для реализации этих амбициозных задач правительство Узбекистана разворачивает мощную систему финансовой поддержки:

400 млн долларов будет направлено на финансирование закупок современной техники в текущем году; 1 трлн сумов выделяется на прямые субсидии фермерам; 3,9 трлн сумов в виде льготных кредитов предоставит "Агробанк"; 200 млрд сумов направят адресно на поддержку локализации производства.

Помимо промышленного роста, Узбекистан делает ставку на образование и сервис. Совместно с немецким машиностроительным гигантом CLAAS и Туринским политехническим университетом создается специальная академия, которая будет ежегодно готовить до 1000 специалистов. Кроме того, в каждом регионе страны появятся зоны агрообслуживания, где фермеры смогут получить полный спектр услуг - от консалтинга и анализа почвы до банковского сопровождения.

Опыт отдельных районов Узбекистана уже показал, что повышение уровня механизации до 90% позволяет увеличить урожайность хлопка, пшеницы и риса на четверть, что подтверждает экономическую эффективность выбранного курса. Модернизация отрасли не только обеспечит внутренний рынок доступными машинами, но и создаст серьезный экспортный потенциал в регионе.