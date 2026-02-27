Погода
"Росатом" поддержит пять уникальных экопроектов в Кыргызстане

- Светлана Лаптева
В Русском доме в Бишкеке состоялась торжественная церемония награждения победителей Конкурса экологических и общественно полезных проектов. Организаторами масштабной инициативы выступили АНО "Энергия развития" (Госкорпорация "Росатом") и Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова при поддержке компании "Росатом Международная сеть".

Руководитель Представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев отметил, что "Росатом", являясь индустриальным гигантом, активно масштабирует свои социальные и образовательные программы за пределы России. В свою очередь, заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Асель Раимкулова выразила благодарность госкорпорации за многолетнее партнерство в сфере охраны окружающей среды и подчеркнула важность таких мотивирующих конкурсов для перехода страны к "зеленой" экономике.

По результатам отбора грантовую поддержку на реализацию своих идей получили пять проектов из Кыргызстана:

  1. "Видеть сердцем" - школа инклюзивного волонтерства для помощи людям с нарушениями зрения и слуха;
  2. "Дерево Дружбы" - инициатива по формированию экологической культуры у детей и молодежи;
  3. "Молодежь за чистый город" - проект по развитию культуры добровольчества в городской среде;
  4. "Чыйырчык: защитим наши пастбища" - интерактивный экологический квест по сохранению природных ресурсов;
  5. "EcoDigital" - проект, объединяющий поколения через цифровые решения для экологических задач.

Генеральный директор представительства "Росатома" в Кыргызстане Дмитрий Константинов подчеркнул, что защита природы и поддержка социальной ответственности молодежи являются ключевыми приоритетами корпорации. В церемонии также приняла участие директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова.

Авторы проектов провели презентации своих инициатив, представив экспертам конкретные шаги по внедрению цифровых инструментов, привлечению волонтеров и взаимодействию с местными сообществами. Прямая грантовая поддержка позволит победителям приступить к практической реализации заявленных планов в ближайшее время.


