Бизнес Кыргызстана приглашают к пересмотру налогов

401  0
- Светлана Лаптева
Заместитель министра экономики Искендер Асылкулов провел первое заседание межведомственной рабочей группы, которая займется подготовкой масштабных изменений в налоговое законодательство страны. Как сообщает пресс-служба Минэконома КР, эта встреча стала официальным стартом процесса реформирования Налогового кодекса.

В состав рабочей группы вошли депутаты профильного комитета Жогорку Кенеша, представители государственных органов и бизнес-сообщества. Участники обсудили план предстоящих работ и распределили ответственность за ключевые блоки будущего законопроекта. Главной целью документа является оптимизация налоговой системы под текущие потребности экономики и создание условий для устойчивого развития бизнеса.

Министерство экономики КР призывает предпринимателей и всех заинтересованных лиц принять активное участие в формировании новой налоговой политики. Ведомство подчеркивает, что только конструктивное сотрудничество власти и частного сектора поможет создать эффективные и работающие нормы.

Как подать предложения к Налоговому кодексу:

Все инициативы принимаются в официальном формате на электронную почту mail@mineconom.gov.kg. При подаче обращения необходимо строго придерживаться следующих требований:

  1. указать конкретные статьи кодекса, требующие корректировки;
  2. представить подробное обоснование целесообразности предлагаемых правок.

Курировать сбор и анализ поступающих данных будет главный специалист управления налоговой политики Султан Исаков. Для получения дополнительных справок и уточнения информации открыта телефонная линия: 62-05-35 (добавочный 259).

В министерстве уверены, что открытый диалог позволит устранить административные барьеры и сделать налоговую систему более прозрачной и справедливой.


налоги в Кыргызстане
