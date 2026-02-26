Погода
Спецпредставитель Президента РФ Михаил Швыдкой посетил КРСУ

- Светлана Лаптева
В рамках визита в Кыргызскую Республику специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетил Кыргызско-Российский Славянский университет. В КРСУ он провёл встречу с ректором Сергеем Волковым и пообщался со студентами.

В ходе встречи были затронуты вопросы современного технологического развития, роли культуры, театра и кино в общественной жизни, а также фундаментальные ценности, лежащие в основе кыргызско-российского сотрудничества. Отдельное внимание уделялось развитию студенческих трудовых отрядов, спорта и медиаинициатив. Общение прошло в формате открытой беседы, в ходе которой участники обменялись мнениями, обсудили актуальные вызовы и обозначили перспективы дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Россией.

Ректор КРСУ Сергей Волков сообщил о получении официального подтверждения о выделении земельного участка под строительство нового университетского кампуса. Он представил макет будущего кампуса и рассказал об инфраструктурных изменениях, реализованных в университете за последнее время.

"Мы получили долгожданное решение о выделении земельного участка под строительство кампуса. Это результат системной работы и поддержки со стороны наших партнёров. Мы уверены, что этот проект будет реализован", - отметил Сергей Волков.

Выступая перед студентами, Михаил Швыдкой подчеркнул значимость личного общения в условиях цифровизации.

"Можно сколько угодно говорить о технологиях и цифровых платформах, но от человеческих контактов по-прежнему зависит очень многое. Более того, сегодня их роль не уменьшается, а возрастает", - сказал он.

По его словам, развитие университетов невозможно без стратегического взгляда в будущее.

"Когда люди думают о будущем, оно происходит. Когда не думают - оно не случается. То, что я вижу сегодня в вашем университете, говорит о понимании перспектив и ответственности за завтрашний день", - подчеркнул Михаил Швыдкой.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии гуманитарного и образовательного сотрудничества. Студенты получили возможность задать вопросы о профессиональных траекториях и участии в международных проектах.


