В Бишкеке открыли штаб-квартиру для молодежных инициатив

В здании арены "Жаштык" в Бишкеке состоялась торжественная церемония передачи офисного помещения Молодежному движению Кыргызстана. Муниципалитет выделил организации современное пространство для реализации стратегических инициатив, направленных на развитие молодежной политики страны.

В мероприятии приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев, а также депутаты парламента.

Глава города поздравил активистов с новосельем, подчеркнув, что поддержка подрастающего поколения является приоритетом муниципальной политики. "Это не просто передача помещения - это создание условий для новых идей, инициатив и проектов", - отметил Айбек Джунушалиев. Он заверил, что мэрия продолжит оказывать молодежным организациям всестороннюю организационную и институциональную помощь.

В ходе встречи председатель Молодежного движения Кыргызстана Жакшылык Бекназаров представил презентацию о достигнутых результатах и планах организации на ближайший период.

Передача офиса в "Жаштык Арене" символизирует выход на новый уровень взаимодействия между городскими властями и молодежными структурами. Ожидается, что наличие собственной площадки в одном из ключевых спортивных объектов столицы станет катализатором для реализации социально значимых проектов и формирования активного гражданского общества.


молодежь, Бишкек
