Британские инвесторы подтвердили готовность к запуску новых проектов в КР

В столице Великобритании 25 февраля прошло четвертое заседание Кыргызско-Британского делового совета (КБДС), которое совпало с саммитом министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Великобритания". Мероприятие собрало около 60 участников, включая высокопоставленных чиновников, представителей мировых финансовых институтов и руководителей ведущих корпораций.

Кыргызскую сторону на встрече представили министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, председатель Нацбанка Мелис Тургунбаев, а также заместители министров экономики и финансов. Со стороны Соединенного Королевства в обсуждении участвовали торговый представитель британского премьер-министра лорд Джон Элдердайс и управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Хусейн Озхан. Модератором дискуссии выступил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

В ходе заседания глобальные игроки рынка, такие как Boston Consulting Group, Citibank, Societe Generale и EY, обсудили перспективы вложения капитала в кыргызскую экономику. Особый акцент был сделан на успешных примерах британских инвестиций в производство стройматериалов и климатические проекты. Стороны детально рассмотрели возможности взаимодействия в сфере добычи критических минералов, развития банковского сектора и использования потенциала Лондона для вывода кыргызстанских компаний на международные фондовые рынки.

Участники встречи из сфер IT, агропромышленного комплекса и логистики подтвердили растущий интерес к региону. По словам сопредседателя совета Аскара Сыдыкова, в Кыргызстане уже активно реализуются совместные проекты в промышленности и образовании. Заседание завершилось договоренностью об активизации деловых контактов и запуске новых бизнес-инициатив, направленных на укрепление торгово-экономических связей между Бишкеком и Лондоном.