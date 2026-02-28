Полиция Казахстана запустила дроны для контроля общественного порядка

В

Алматы и ряде других регионов Казахстана правоохранительные органы начали массово применять беспилотные летательные аппараты для патрулирования улиц и общественных мест. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя кадры работы новых систем наблюдения.

Беспилотники, которые в народе уже получили название "дроны-дружинники", оснащены мощными громкоговорителями и световыми сигналами. Это позволяет операторам в режиме реального времени делать замечания гражданам и оперативно пресекать нарушения правопорядка. С помощью дронов полиция выявляет правонарушения на дорогах, в парках и жилых дворах, мгновенно передавая видеоданные и координаты в ближайшие пункты полиции.

Народное название закрепилось за техникой из-за функции "общественного надзора", которая по своей логике напоминает работу добровольных народных дружин. Стоит отметить, что в последние годы в Казахстане наблюдается рост активности таких общественных объединений, и цифровизация процесса стала логичным продолжением этой тенденции. Новая мера направлена на повышение уровня безопасности и обеспечение оперативного реагирования на инциденты в местах массового скопления людей.