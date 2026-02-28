Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.65 - 103.60

Полиция Казахстана запустила дроны для контроля общественного порядка

270  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В

Алматы и ряде других регионов Казахстана правоохранительные органы начали массово применять беспилотные летательные аппараты для патрулирования улиц и общественных мест. Об этом сообщают в социальных сетях, публикуя кадры работы новых систем наблюдения.

Беспилотники, которые в народе уже получили название "дроны-дружинники", оснащены мощными громкоговорителями и световыми сигналами. Это позволяет операторам в режиме реального времени делать замечания гражданам и оперативно пресекать нарушения правопорядка. С помощью дронов полиция выявляет правонарушения на дорогах, в парках и жилых дворах, мгновенно передавая видеоданные и координаты в ближайшие пункты полиции.

Народное название закрепилось за техникой из-за функции "общественного надзора", которая по своей логике напоминает работу добровольных народных дружин. Стоит отметить, что в последние годы в Казахстане наблюдается рост активности таких общественных объединений, и цифровизация процесса стала логичным продолжением этой тенденции. Новая мера направлена на повышение уровня безопасности и обеспечение оперативного реагирования на инциденты в местах массового скопления людей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455991
Теги:
Казахстан, Патрульная милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  