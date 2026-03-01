ГКНБ: Подростков в КР вербуют в террористы через соцсети

КР сообщает о тревожной тенденции: за последние полгода зафиксированы массовые случаи вовлечения подростков в радикальные идеологии. Вербовка происходит дистанционно - через социальные сети и мессенджеры. Ситуация дошла до критической точки: нескольких несовершеннолетних задержали на этапе подготовки терактов. Одни изучали инструкции по созданию взрывных устройств, другие были пойманы непосредственно во время изготовления взрывчатки.

В силовых структурах подчеркивают, что вербовщики действуют хитро - процесс радикализации начинается под видом обычного дружеского общения. Подростки постепенно теряют связь с реальностью, становясь инструментом в руках преступных групп. В связи с этим ГКНБ рекомендует родителям внимательно следить за поведением детей. О возможной опасности могут сигнализировать резкая замкнутость, дистанцирование от семьи, проявление агрессивных взглядов, скрытые контакты с незнакомцами в интернете и интерес к сомнительным закрытым группам. Оправдание насилия и повышенная враждебность к близким также являются поводами для серьезного беспокойства.

Спецслужбы подчеркивают, что профилактика во многом зависит от открытого общения в семье и разумного контроля онлайн-активности. Важно не просто следить за ребенком, но и объяснять ему несостоятельность радикальных идей, чтобы он мог вовремя распознать манипуляцию. При обнаружении подозрительных признаков граждан призывают немедленно обращаться в территориальные подразделения ГКНБ. Борьба с распространением опасных идеологий в республике продолжается в усиленном режиме, так как воспитание иммунитета к экстремизму - это общая задача семьи и общества.