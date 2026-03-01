Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

ГКНБ: Подростков в КР вербуют в террористы через соцсети

169  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

КР сообщает о тревожной тенденции: за последние полгода зафиксированы массовые случаи вовлечения подростков в радикальные идеологии. Вербовка происходит дистанционно - через социальные сети и мессенджеры. Ситуация дошла до критической точки: нескольких несовершеннолетних задержали на этапе подготовки терактов. Одни изучали инструкции по созданию взрывных устройств, другие были пойманы непосредственно во время изготовления взрывчатки.

В силовых структурах подчеркивают, что вербовщики действуют хитро - процесс радикализации начинается под видом обычного дружеского общения. Подростки постепенно теряют связь с реальностью, становясь инструментом в руках преступных групп. В связи с этим ГКНБ рекомендует родителям внимательно следить за поведением детей. О возможной опасности могут сигнализировать резкая замкнутость, дистанцирование от семьи, проявление агрессивных взглядов, скрытые контакты с незнакомцами в интернете и интерес к сомнительным закрытым группам. Оправдание насилия и повышенная враждебность к близким также являются поводами для серьезного беспокойства.

Спецслужбы подчеркивают, что профилактика во многом зависит от открытого общения в семье и разумного контроля онлайн-активности. Важно не просто следить за ребенком, но и объяснять ему несостоятельность радикальных идей, чтобы он мог вовремя распознать манипуляцию. При обнаружении подозрительных признаков граждан призывают немедленно обращаться в территориальные подразделения ГКНБ. Борьба с распространением опасных идеологий в республике продолжается в усиленном режиме, так как воспитание иммунитета к экстремизму - это общая задача семьи и общества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455987
Теги:
ГКНБ, дети, терроризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  