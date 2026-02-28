На юге Казахстана прогнозируют острый дефицит поливной воды

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов предупредил о серьезных рисках вододефицита в южных регионах соседней республики в вегетационный период 2026 года. Согласно прогнозам, водность в бассейнах рек Сырдарья и Талас окажется значительно ниже многолетней нормы.

Особое внимание в правительстве Казахстана уделили ситуации с Токтогульским водохранилищем в Кыргызстане. На данный момент его объем на 1,5 кубокилометра ниже уровня прошлого года. По словам министра, из-за энергодефицита водохранилище работает в усиленном режиме на сработку, и ожидаемый переход "Токтогула" в режим накопления к началу весны может критически сократить подачу воды на поля Туркестанской области Казахстана.

Критическая ситуация складывается и в Шу-Таласском бассейне. Объем Кировского водохранилища в полтора раза ниже прошлогодних показателей. По прогнозам, к апрелю доля Казахстана в этом бассейне может составить всего 285 млн кубометров при гораздо более высокой потребности аграриев Жамбылской области.

В связи с угрозой засухи власти Казахстана вводят жесткие лимиты:

Акиматам южных областей поручено строго контролировать водозабор. В Туркестанской области по каналу "Достык" рекомендовано полностью отказаться от посева риса. В Кызылординской области посевы риса будут ограничены лимитом в 70 тысяч гектаров.

Сейчас казахстанские ведомства переводят собственные водохранилища в режим накопления, пытаясь аккумулировать ресурсы для спасения будущего урожая.