Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.65 - 103.60

На юге Казахстана прогнозируют острый дефицит поливной воды

173  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов предупредил о серьезных рисках вододефицита в южных регионах соседней республики в вегетационный период 2026 года. Согласно прогнозам, водность в бассейнах рек Сырдарья и Талас окажется значительно ниже многолетней нормы.

Особое внимание в правительстве Казахстана уделили ситуации с Токтогульским водохранилищем в Кыргызстане. На данный момент его объем на 1,5 кубокилометра ниже уровня прошлого года. По словам министра, из-за энергодефицита водохранилище работает в усиленном режиме на сработку, и ожидаемый переход "Токтогула" в режим накопления к началу весны может критически сократить подачу воды на поля Туркестанской области Казахстана.

Критическая ситуация складывается и в Шу-Таласском бассейне. Объем Кировского водохранилища в полтора раза ниже прошлогодних показателей. По прогнозам, к апрелю доля Казахстана в этом бассейне может составить всего 285 млн кубометров при гораздо более высокой потребности аграриев Жамбылской области.

В связи с угрозой засухи власти Казахстана вводят жесткие лимиты:

  1. Акиматам южных областей поручено строго контролировать водозабор.
  2. В Туркестанской области по каналу "Достык" рекомендовано полностью отказаться от посева риса.
  3. В Кызылординской области посевы риса будут ограничены лимитом в 70 тысяч гектаров.

Сейчас казахстанские ведомства переводят собственные водохранилища в режим накопления, пытаясь аккумулировать ресурсы для спасения будущего урожая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455992
Теги:
вода, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  