Камару Усман сомневается в организации боя против Ислама Махачева

- Самуэль Деди Ирие
Бывший лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорий Камару Усман выразил сомнение в том, что его поединок против чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева состоится в ближайшее время.

По словам Усмана, обсуждение возможной встречи затягивается. Он подчеркнул, что такое противостояние вызвало бы огромный интерес у болельщиков, однако руководство UFC, вероятно, рассматривает иных претендентов для следующего выступления Махачева. Ранее Ислам неоднократно заявлял о желании подняться в полусредний вес для завоевания второго пояса, что и породило слухи о его бое с экс-доминирующим чемпионом этого дивизиона.

Напомним, Ислам Махачев удерживает титул в легком весе, имея в активе победы над такими топами, как Чарльз Оливейра, Александр Волкановски и Дастин Порье. Его амбиции по переходу в категорию до 77 кг остаются одной из главных тем в мире ММА.

Камару Усман, владевший поясом в полусреднем весе с 2019 по 2022 год, провел пять успешных защит против Колби Ковингтона, Хорхе Масвидаля и Гилберта Бернса. Сейчас ветеран стремится закрыть неудачную полосу и вернуться в гонку за титул.

На данный момент UFC официально не подтвердил имя следующего оппонента для Ислама Махачева, как и дату его возвращения в октагон.


