Бегайым Кыргызбаева возглавила женскую сборную Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола объявила о назначении Бегайым Кыргызбаевой на пост главного тренера женской национальной команды.

Кыргызбаева - одна из самых титулованных футболисток Казахстана. В игровой карьере она 11 раз становилась чемпионкой страны и 10 раз выигрывала Кубок Казахстана. С 2003 года выступала за национальную сборную, проведя рекордные 85 матчей и забив 17 голов.

Назначение Кыргызбаевой на пост главного тренера стало логичным шагом после её успешной игровой и тренерской карьеры, включающей работу с клубами "Окжетпес" и "Елимай", а также ассистентскую должность в тренерском штабе сборной.


Казахстан, футбол
