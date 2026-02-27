Американский футболист Калеб Копытин стал игроком "Илбирса"

16-летний американский футболист Калеб Копытин переехал в Кыргызстан и официально присоединился к клубу "Илбирс". Об этом сообщили в пресс-службе клуба и на портале Kyrgyz Football.

Ранее Копытин принимал участие в товарищеских матчах за юниорскую сборную Кыргызстана U-17, отметившись забитым голом. Для официального выступления в чемпионате страны он оформил гражданство Кыргызстана и сменил спортивное гражданство, что разрешено правилами ФИФА для потомков граждан страны.

Клуб "Илбирс" является основной командой для подготовки игроков юниорской сборной Кыргызстана. В прошлом за сборную страны выступали спортсмены, родившиеся за границей или имеющие кыргызские корни, включая Кими и Кая Мерков, Александра Мищенко, Эдгара Бернхардта и других.