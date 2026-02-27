Погода
Международные сборы женских команд по борьбе проходят в Бишкеке

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке проходят международные учебно-тренировочные сборы по спортивной борьбе с участием нескольких команд. Среди участников - женские сборные Эстонии и Финляндии в возрастных категориях до 17 и до 20 лет.

Сборы организованы Федерация борьбы Кыргызской Республики и проходят в спортивном комплексе "Жаштык". Во время тренировок спортсменки совершенствуют технические и тактические навыки, проводят спарринги и участвуют в мастер-классах под руководством опытных тренеров.

Вице-президент федерации Айсулуу Тыныбекова посетила одну из тренировок, пообщалась с участницами и вручила гостям памятные подарки, отметив важность международного обмена опытом для повышения уровня спортивной подготовки и популяризации женской борьбы в Кыргызстане.

Сборы продлятся несколько дней и станут частью программы подготовки молодых спортсменок к международным соревнованиям и чемпионатам.


Теги:
женская борьба, Кыргызстан
