Европейские сборные опасаются убытков на ЧМ-2026

Несколько европейских футбольных федераций выразили обеспокоенность тем, что участие их сборных в Чемпионате мира 2026 года может привести к убыткам. Основные причины - рост расходов, несогласованность налоговых льгот и увеличенная продолжительность турнира.

ФИФА утвердила рекордные призовые в размере £539 млн, но это может не покрыть расходы команд. Каждая квалифицированная сборная получит $9 млн и $1,5 млн на подготовку, однако суточные выплаты делегациям снижены с $850 до $600, что может привести к потере около $500 тыс. за месяц участия.

Особую тревогу вызывают налоговые условия в США. В отличие от Канады и Мексики, где предоставлены налоговые льготы для команд, США пока не согласовали такие условия. Налоговые ставки варьируются по штатам - от 10,75% в Нью-Джерси до 13,3% в Калифорнии - создавая финансовое неравенство для команд.

Дополнительные расходы связаны с длительностью турнира, логистикой поездок, ростом цен на билеты и колебаниями курса доллара. Федерациям остаётся надеяться на долгосрочные выгоды от участия на рынке Северной Америки и влияние турнира на популяризацию футбола.