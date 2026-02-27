С 1 апреля откроется рейс Ташкент-Ош (расписание, цены)

Авиакомпания Centrum Air с 1 апреля запускает регулярный рейс по маршруту Ташкент- Ош. Полёты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Минимальная стоимость билета в обе стороны составляет от 1,5 млн сумов, или 124 долларов без учёта багажа. Продолжительность полёта - 1 час 10 минут. Рейсы будут выполняться на воздушных судах семейства Airbus A320. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании и через действующие каналы продаж.

В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" сообщили, что расписание сформировано с учётом удобных стыковок в Ташкенте. Это позволит пассажирам из Оша продолжить путешествие по другим направлениям маршрутной сети авиакомпании.

В компании отмечают, что открытие рейса расширяет транспортные возможности, способствует развитию туризма и деловых связей между Кыргызстаном и Узбекистаном.