Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

С 1 апреля откроется рейс Ташкент-Ош (расписание, цены)

130  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Авиакомпания Centrum Air с 1 апреля запускает регулярный рейс по маршруту Ташкент- Ош. Полёты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Минимальная стоимость билета в обе стороны составляет от 1,5 млн сумов, или 124 долларов без учёта багажа. Продолжительность полёта - 1 час 10 минут. Рейсы будут выполняться на воздушных судах семейства Airbus A320. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании и через действующие каналы продаж.

В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" сообщили, что расписание сформировано с учётом удобных стыковок в Ташкенте. Это позволит пассажирам из Оша продолжить путешествие по другим направлениям маршрутной сети авиакомпании.

В компании отмечают, что открытие рейса расширяет транспортные возможности, способствует развитию туризма и деловых связей между Кыргызстаном и Узбекистаном.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456009
Теги:
Ош, Узбекистан, Кыргызстан, новый авиарейс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  