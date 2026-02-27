Лжесотрудники ГКНБ обманули бишкекчанина на 12 млн сомов

В Бишкеке задержаны трое подозреваемых в мошенничестве на сумму 12 млн сомов. По данным милиции, они представлялись сотрудниками ГКНБ и под предлогом проверки завладели деньгами пожилого мужчины.

Как сообщили в ГУВД города Бишкек, 20 февраля в милицию обратился 70-летний бишкекчанин. По его словам, неизвестные, представившись сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики, обманным путём получили от него 12 000 000 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР установили и задержали подозреваемых: 19-летнего, 20-летнего и 23-летнего жителей столицы, которых водворили в ИВС.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и возможной причастности других лиц.

В милиции напомнили, что сотрудники государственных органов не требуют передачи банковских карт, реквизитов и кодов подтверждения. Горожан призывают не передавать доступ к счетам третьим лицам. В случае подобных предложений необходимо незамедлительно сообщать по телефону 102.