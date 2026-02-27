Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Айбек Иминов назначен зампредом агентства по делам религий

352  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Иминов Айбек Жакенович назначен заместителем председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.

Ранее Иминов занимал должность начальника отдела экспертизы и взаимодействия с религиозными организациями в Государственной комиссии по делам религий, которая впоследствии была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456011
Теги:
Госкомиссия по делам религий, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  