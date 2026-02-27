Айбек Иминов назначен зампредом агентства по делам религий

Иминов Айбек Жакенович назначен заместителем председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.

Ранее Иминов занимал должность начальника отдела экспертизы и взаимодействия с религиозными организациями в Государственной комиссии по делам религий, которая впоследствии была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений.