Житель Чалдовара подозревается в смерти соседа

В селе Чалдовар Панфиловского района обнаружено тело мужчины. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержан 49-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщение в в милицию поступило 26 февраля 2026 года примерно в 13:06. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, около 09:00 в доме гражданина Ш.Р., 1976 года рождения во время совместного распития спиртных напитков с соседом Т.И., 1958 года рождения, между мужчинами произошёл конфликт. В ходе ссоры хозяин дома нанёс один удар ножом в область правого бедра. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 УК Кыргызской Республики (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.


алкоголь, задержание, убийство, Чуйская область
