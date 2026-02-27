Погода
Глава МИД Кыргызстана посетил Лондонскую фондовую биржу

Назгуль Абдыразакова
Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев в рамках визита в Великобританию посетил Лондонскую фондовую биржу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия состоялась церемония открытия торговой сессии одной из старейших и крупнейших мировых площадок по торговле ценными бумагами.

Кыргызская Республика и Лондонская фондовая биржа имеют опыт взаимодействия по вопросам выпуска суверенных еврооблигаций.

По завершении мероприятия министр Жээнбек Кулубаев оставил запись в книге почётных гостей биржи.


