Садыр Жапаров потребовал от госслужащих работать без интриг

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на республиканском совещании заявил, что государственные служащие должны сосредоточиться исключительно на исполнении своих прямых обязанностей и отказаться от участия в политических интригах.

По его словам, работа всех органов власти - от центральных структур до руководителей в отдалённых сёлах - должна быть выстроена в соответствии со Стратегией развития страны до 2030 года. Главным ориентиром, подчеркнул он, остаётся служение интересам граждан.

Глава государства отметил, что чиновники обязаны работать честно, не допуская коррупции и злоупотреблений. Он подчеркнул, что ни одна ветвь власти не создавалась для политической борьбы, давления или продвижения личных интересов.

Президент обратил внимание, что в прошлом смешение государственных функций с политическими амбициями тормозило развитие страны и подрывало доверие общества. По его мнению, подобная практика не должна повторяться.

Отдельно Садыр Жапаров остановился на вопросе кадровой политики. Он потребовал от руководителей государственных органов не допускать трудоустройства близких родственников, предупредив о персональной ответственности за подобные решения.


