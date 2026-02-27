Президент призвал силовиков прекратить давление на бизнес

Кыргызстан открыт для внутренних и внешних инвесторов. В стране действует мораторий на необоснованные проверки бизнеса, упрощены административные процедуры и совершенствуется законодательство. Об этом сегодня заявил президент КР Садыр Жапаров на республиканском совещании.

Садыр Жапаров обратился к представителям правоохранительных органов и силовых структур, напомнив о необходимости защиты добросовестных предпринимателей. По его словам, недопустимо оказывать необоснованное давление на бизнес. Президент подчеркнул, что компании, которые работают честно и вносят вклад в развитие страны, должны быть защищены. Он отметил, что там, где предприниматели вынуждены работать в страхе, экономический рост замедляется.

Также глава государства призвал прекратить безосновательные проверки глав айыл окмоту, акимов и бизнесменов, указав, что излишняя отчётность и вызовы без причин мешают эффективной работе.

В то же время президент потребовал от органов местного самоуправления прозрачности и честности, подчеркнув недопустимость коррупции и злоупотреблений.