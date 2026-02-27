Садыр Жапаров: Свыше 300 членов ОПГ привлечены к ответственности

На республиканском совещании президент Кыргызстана Садыр Жапаров подвел итоги масштабной работы по борьбе с криминалом. По его словам, к ответственности привлечено более 300 участников организованных преступных групп, а в государственную казну возвращено свыше 38 миллиардов сомов в качестве возмещения ущерба.

"Мы не только ликвидировали криминальные структуры, но и разрушили механизмы, которые десятилетиями поддерживали их влияние. Государству удалось восстановить верховенство закона", - сказал он.

Особое внимание в докладе было уделено технологическому обновлению МВД. По словам главы государства, благодаря внедрению цифровых инструментов и расширению сети круглосуточного видеонаблюдения в регионах, криминогенная обстановка в стране заметно оздоровилась.

"Статистика показывает снижение общего уровня преступности на 73%, а количество тяжких преступлений в зонах охвата камер сократилось на 68%. Все эти меры направлены на безопасность улиц и спокойствие семей", - добавил президент.