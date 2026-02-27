Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Садыр Жапаров: Свыше 300 членов ОПГ привлечены к ответственности

356  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На республиканском совещании президент Кыргызстана Садыр Жапаров подвел итоги масштабной работы по борьбе с криминалом. По его словам, к ответственности привлечено более 300 участников организованных преступных групп, а в государственную казну возвращено свыше 38 миллиардов сомов в качестве возмещения ущерба.

"Мы не только ликвидировали криминальные структуры, но и разрушили механизмы, которые десятилетиями поддерживали их влияние. Государству удалось восстановить верховенство закона", - сказал он.

Особое внимание в докладе было уделено технологическому обновлению МВД. По словам главы государства, благодаря внедрению цифровых инструментов и расширению сети круглосуточного видеонаблюдения в регионах, криминогенная обстановка в стране заметно оздоровилась.

"Статистика показывает снижение общего уровня преступности на 73%, а количество тяжких преступлений в зонах охвата камер сократилось на 68%. Все эти меры направлены на безопасность улиц и спокойствие семей", - добавил президент.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456017
Теги:
ОПГ, Кыргызстан, криминал, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  