Жапаров: К 2030 году ВВП на душу населения достигнет 4500 долларов

121  0
- Карыпбай кызы Толгонай
Президент КР Садыр Жапаров на республиканском совещании по итогам социально-экономического развития в "Ынтымак Ордо" обозначил стратегические ориентиры, к которым страна должна прийти в 2030 году.

"Каждый из нас должен понимать, что в ближайшие годы Кыргызстан должен стать сильным, конкурентоспособным и социально устойчивым государством.

К 2030 году мы поставили перед собой конкретные цели: довести валовой внутренний продукт на душу населения до 4500 долларов США, обеспечить общий объем экономики не менее 30 млрд долларов США. Мы намерены войти в число 30 ведущих стран мира по достижению целей устойчивого развития и улучшить позиции по индексу человеческого развития на 10 пунктов", - заявил глава государства.

Озвученные показатели станут ключевыми индикаторами эффективности работы госорганов на долгосрочный период. Помимо чисто экономических цифр, республика нацелена на значительное улучшение своих позиций в мировых рейтингах человеческого потенциала.


