В Бишкеке прошел ифтар посольства Саудовской Аравии

В Бишкеке состоялся ифтар, организованный посольством Королевства Саудовской Аравии в Кыргызской Республике по случаю священного месяца Рамазан.

Среди гостей были дипломаты, депутаты Жогорку Кенеша, сотрудники МИДа, а также представители международных и общественных организаций. Вечер прошел в удивительно теплой и душевной обстановке: организаторы решили отказаться от официальных трибун, долгих выступлений и строгого протокола.

Как только солнце зашло, участники вместе прервали пост, после чего продолжили общение за общим столом. Такие встречи уже стали доброй ежегодной традицией. Они помогают не просто укреплять связи между странами, но и лучше понимать друг друга, развивая живой межкультурный диалог.

В финале вечера каждому гостю вручили финики, тот самый традиционный символ, с которого всегда начинается разговение.