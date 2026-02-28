Погода
"Большой Алтай" расширяет международное сотрудничество

230  0
В Алтайском государственном университете состоялось организационное совещание НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", на котором утвердили план мероприятий на 2026 год. В программе - расширение международного сотрудничества, запуск новых образовательных инициатив и активное вовлечение студентов и школьников в проектную деятельность.

Во встрече приняли участие штатные и внештатные сотрудники центра, а также представители стран Центральной Азии. Совещание провели ректор АлтГУ Сергей Бочаров и руководитель НОЦ Юлия Лысенко.

В 2026 году особый акцент будет сделан на работе с молодежью. Планируется активнее привлекать к проектам студентов и учащихся старших классов. К традиционным мероприятиям центра - международным конференциям, экспедициям и летней школе молодых ученых-тюркологов добавятся новые форматы, предложенные вузами-партнерами и руководителями проектных групп.

Отдельным направлением станет взаимодействие с педагогическим сообществом. Пилотный проект для учителей и учащихся средних профессиональных и общеобразовательных школ предусматривает проведение методических семинаров и образовательных программ по историко-культурному исследованию современных тюркоязычных народов.

Ученые центра из России и стран Центральной Азии продолжат читать лекции, проводить семинары и участвовать в программах дополнительного образования и академических обменах. К международным экспедициям будут активно привлекаться студенты из разных стран.

В годовую программу также включены мероприятия, посвященные юбилейным датам в истории тюркского мира. В дни празднования Науруза стартует конкурс "Медиа Науруз 2026", направленный на популяризацию культурного наследия тюркских народов.

Юлия Лысенко отметила, что уже в начале года достигнуты первые результаты: в Москве открылась выставка центра, а международный авторский коллектив приступил к подготовке третьего тома "Летописи тюркской цивилизации". Среди новых партнеров центра - научные и образовательные учреждения Татарстана, Башкортостана и Узбекистана. В течение года, как ожидается, круг партнеров расширится.


URL: https://www.vb.kg/456024
Теги:
вуз, наука, Россия, Центральная Азия, сотрудничество
