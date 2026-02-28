Погода
Руководство Первомайского УВД попалось на крупной взятке

265  0
ГКНБ КР провел масштабную операцию по задержанию высокопоставленных милиционеров. За вымогательство взятки под стражу взяты заместитель начальника УВД Первомайского района и руководитель отдела уголовного розыска (ОУР).

По версии следствия, офицеры действовали по предварительному сговору. Они инициировали уголовное преследование против гражданина А.М.М. и через посредника, юриста К.А.Т., потребовали у сына подследственного 30 тысяч долларов США за закрытие дела.

Сын потерпевшего передал посреднику первую часть суммы в размере 20 тысяч долларов. Чтобы придать сделке законный вид, юрист оставила деньги в одном из столичных обменных пунктов, откуда их позже должны были забрать сотрудники милиции.

Однако реализовать план до конца не удалось. После проведения очных ставок и сбора доказательств замначальника УВД А.Н.А. и начальник ОУР А.И.А. были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ. В данный момент чекисты продолжают искать других возможных соучастников этой коррупционной цепочки.


Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, Первомайский район, взятка, Бишкек, Кыргызстан
