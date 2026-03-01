Погода
Контакты посольств Кыргызстана в связи с ситуацией в Иране

- Светлана Лаптева
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило с экстренным обращением к гражданам страны в связи с резким ухудшением обстановки на Ближнем Востоке и авиаударами по территории Ирана. Ведомство настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Исламскую Республику до стабилизации ситуации. Тем, кто уже находится в Иране, дипломаты советуют сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и при необходимости немедленно связываться с загранучреждениями.

По официальным данным на 28 февраля 2026 года, государственная граница между Турцией и Ираном остается открытой, пограничные контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. МИД продолжает круглосуточный мониторинг событий и предоставил список контактов для экстренной связи:

Посольство КР в Иране (Тегеран): +98 21 2283 0354, +98 935 250 5229

Консульский департамент МИД КР (круглосуточно): +996 999 312 002

Посольство КР в Турции: +90 312 491 35 06, +90 545 689 68 00

Посольство КР в Туркменистане: +993 12 48 22 95, +993 65 69 40 59

Посольство КР в Азербайджане: +994 993 312 312, +994 55 750 53 01

Посольство КР в Афганистане: +93 77 9099326

Почётный консул КР в Армении: +374 91 919191


Израиль, Иран, США, Кыргызстан
