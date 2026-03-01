МИД КР выразил серьезную обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило с официальным заявлением в связи с резким обострением ситуации в ближневосточном регионе. В ведомстве подчеркнули, что Бишкек с глубокой озабоченностью наблюдает за ростом напряженности и призывает международное сообщество консолидировать усилия для мирного урегулирования конфликта.

Кыргызстан настаивает на необходимости строгого соблюдения Устава ООН и норм международного права. Официальный Бишкек призвал конфликтующие стороны проявить максимальную сдержанность, незамедлительно прекратить боевые действия и предпринять все возможные шаги для возвращения к конструктивному диалогу. В заявлении МИД подчеркивается, что разрешение ситуации должно происходить исключительно мирными средствами.

Напомним, все началось 28 февраля, когда Вооруженные силы США и Израиля провели совместную воздушную операцию в Тегеране. В результате серии авиаударов были ликвидированы ключевые фигуры иранского руководства: Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета по обороне Али Шамхани.

Утром 1 марта государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель своих лидеров, объявив в стране 40-дневный траур и семидневные каникулы. Спустя несколько часов после подтверждения в Тегеране был сформирован временный управляющий совет во главе с президентом Масудом Пезешкианом, а мировое сообщество начало выражать опасения по поводу возможной масштабной дестабилизации во всем регионе.