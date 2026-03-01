Погода
ОДКБ выразила серьезную обеспокоенность массированными ударами по Ирану

- Светлана Лаптева
Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с официальным комментарием относительно военной операции США и Израиля на территории Ирана. В организации подчеркнули, что сообщения о начале массированных воздушных атак и информация о жертвах среди мирного населения вызывают глубокую тревогу.

В Секретариате ОДКБ видят значительные угрозы дальнейшего расширения зоны конфликта и разделяют критическую оценку ситуации, ранее высказанную Генеральным секретарем ООН. Представители организации убеждены, что единственным выходом из сложившегося кризиса является немедленное возвращение сторон к политическому диалогу. В заявлении подчеркивается необходимость урегулирования ситуации в строгом соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН.

Напомним, все началось 28 февраля с совместной воздушной операции вооруженных сил США и Израиля, целью которой стали правительственные кварталы и стратегические объекты в Тегеране. В ходе атаки были ликвидированы Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета по обороне Али Шамхани.

Утром 1 марта государственные СМИ Ирана официально признали гибель своего руководства и объявили в стране 40-дневный траур. На данный момент управление государством перешло к временному совету, а мировое сообщество и международные организации продолжают выражать опасения по поводу возможного начала полномасштабной войны в регионе.


Израиль, Иран, США, конфликт, ОДКБ
