Иран официально подтвердил гибель аятоллы Али Хаменеи

Государственная телекомпания Ирана IRIB официально подтвердила гибель Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара, нанесенного силами США и Израиля 28 февраля. Вместе с ним погибли главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и секретарь Совета по обороне Али Шамхани.

В Иране объявлен 40-дневный траур, ближайшая неделя объявлена нерабочей. До назначения нового Верховного лидера страной будет руководить временный совет, в который вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной системы и представитель Совета стражей конституции. Ожидается, что вопрос о преемнике решит Ассамблея экспертов, состоящая из 88 священнослужителей.