США инвестируют $40 млн в птицеводческий кластер в Узбекистане

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заключило соглашение с мировым лидером в области селекции птицы - американской корпорацией Aviagen Broiler Breeding Group. Как сообщили в Администрации президента республики, проект направлен на создание современного птицеводческого кластера полного цикла.

Под реализацию масштабного инвестиционного проекта уже выделен земельный участок площадью 88 гектаров. Общий объем иностранных инвестиций на первом этапе оценивается в 40 млн долларов США. Ожидается, что после выхода на проектную мощность кластер будет производить до 4,5 млн тушек бройлеров ежегодно, что позволит существенно укрепить продовольственную безопасность страны и расширить экспортный потенциал отрасли.

Несмотря на достигнутые договоренности, детали относительно точного месторасположения будущего комплекса, а также конкретные сроки начала строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию официальными ведомствами пока не разглашаются.