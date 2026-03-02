Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

США инвестируют $40 млн в птицеводческий кластер в Узбекистане

208  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заключило соглашение с мировым лидером в области селекции птицы - американской корпорацией Aviagen Broiler Breeding Group. Как сообщили в Администрации президента республики, проект направлен на создание современного птицеводческого кластера полного цикла.

Под реализацию масштабного инвестиционного проекта уже выделен земельный участок площадью 88 гектаров. Общий объем иностранных инвестиций на первом этапе оценивается в 40 млн долларов США. Ожидается, что после выхода на проектную мощность кластер будет производить до 4,5 млн тушек бройлеров ежегодно, что позволит существенно укрепить продовольственную безопасность страны и расширить экспортный потенциал отрасли.

Несмотря на достигнутые договоренности, детали относительно точного месторасположения будущего комплекса, а также конкретные сроки начала строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию официальными ведомствами пока не разглашаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456063
Теги:
инвестиции, США, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  