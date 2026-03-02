Погода
Трамп заявил, что операция против Ирана рассчитана на четыре недели

Светлана Лаптева
Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная кампания против Ирана изначально планировалась сроком около месяца. Об этом он рассказал в комментарии британскому изданию Daily Mail в понедельник, 2 марта 2026 года.

По словам главы Белого дома, речь шла о "четырехнедельном процессе", при этом операция может завершиться и раньше. Трамп подчеркнул, что развитие ситуации соответствует ожиданиям Вашингтона и не стало для него неожиданностью.

Военная операция под названием Эпическая ярость стартовала 28 февраля при участии США и Израиль. Удары были нанесены по объектам командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромной инфраструктуре, позициям беспилотных систем и средствам противовоздушной обороны.

Центральное командование Вооруженных сил США - CENTCOM - заявило о применении в ходе операции "специальных возможностей", детали которых не раскрываются. Также сообщается о гибели троих американских военнослужащих - это первые потери США в рамках текущей кампании.

В интервью телеканалу Fox News Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, упомянул ранее проведенные операции США в Венесуэле, а также удары по иранским ядерным объектам с использованием стратегических бомбардировщиков B-2, отметив их эффективность.


