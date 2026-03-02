Трамп заявил, что операция против Ирана рассчитана на четыре недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная кампания против Ирана изначально планировалась сроком около месяца. Об этом он рассказал в комментарии британскому изданию Daily Mail в понедельник, 2 марта 2026 года.

По словам главы Белого дома, речь шла о "четырехнедельном процессе", при этом операция может завершиться и раньше. Трамп подчеркнул, что развитие ситуации соответствует ожиданиям Вашингтона и не стало для него неожиданностью.

Военная операция под названием Эпическая ярость стартовала 28 февраля при участии США и Израиль. Удары были нанесены по объектам командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромной инфраструктуре, позициям беспилотных систем и средствам противовоздушной обороны.

Центральное командование Вооруженных сил США - CENTCOM - заявило о применении в ходе операции "специальных возможностей", детали которых не раскрываются. Также сообщается о гибели троих американских военнослужащих - это первые потери США в рамках текущей кампании.

В интервью телеканалу Fox News Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, упомянул ранее проведенные операции США в Венесуэле, а также удары по иранским ядерным объектам с использованием стратегических бомбардировщиков B-2, отметив их эффективность.