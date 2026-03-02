Макрон, Мерц и Стармер пригрозили Ирану военным ответом

Президент Франция Эмманюэль Макрон, канцлер Германия Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритания Кир Стармер выступили с совместным предупреждением в адрес Ирана, заявив о готовности принять военные меры в случае продолжения ракетных атак по странам Ближнего Востока. Текст заявления был опубликован правительством ФРГ 2 марта 2026 года.

В документе подчеркивается, что иранские удары носят "неизбирательный и несоразмерный характер" и затронули в том числе государства, не участвующие в операции США и Израиля против Тегерана. Европейские лидеры заявили о намерении защищать собственные интересы и интересы союзников в регионе.

На фоне обострения Париж принял решение о переброске авианосца Шарль де Голль из Балтийского моря, где он участвовал в учениях "Орион", в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации газеты Le Figaro, в Персидском заливе временно остановлены около 60 судов под французским флагом или принадлежащих компаниям из Франции. Сообщается, что они прошли через Ормузский пролив и получили распоряжение военно-морских сил приостановить движение.

Ответные действия Ирана на американо-израильскую операцию, по имеющимся данным, затронули десять государств региона. Ракетные пуски и атаки беспилотников зафиксированы в Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия, где размещены американские военные объекты..