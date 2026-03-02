Высшая Лига Кыргызстана: итоги стартового тура

В Бишкеке официально стартовал новый сезон Высшая Лига чемпионата Кыргызстана по футболу. Первые матчи прошли на стадионе Национальная академия футбола КФС.

В стартовой встрече сошлись бишкекский "Илбирс" и ошский "Алай". Игра завершилась вничью 1:1. Уже на 1-й минуте хозяева открыли счет: украинский полузащитник Тарас Гевлич реализовал добивание после быстрой атаки. Во втором тайме узбекистанский форвард Дониёр Исмаилов сравнял счет на 66-й минуте после подачи с фланга. Лучшим игроком встречи признан Андрей Левковец из "Илбирс". Главный арбитр - Эрланбек Осмонов.

Во втором матче дня кочкор-атинский "Нефтчи" уступил "Узген" со счетом 1:2. Первый гол забил Акрам Умаров на 60-й минуте эффектным ударом с лета после розыгрыша углового. "Узген" быстро ответил: на 66-й минуте голом сравнял нападающий сборной Туркменистана Михаил Титов, а через три минуты окончательный результат установил Орхан Алиев, реализовав выход один на один. Главный арбитр встречи - Санжар Жакыпбеков.

Действующим чемпионом страны остается каракольский "Барс". В прошлом сезоне также в пятерке сильнейших финишировали "Мурас Юнайтед", "Абдыш-Ата", "Дордой" и "Алай".

В сезоне-2026 в Высшей лиге выступают 16 команд, включая дебютантов - "Азия" из Таласа и "Токтогул".