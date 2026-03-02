Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Высшая Лига Кыргызстана: итоги стартового тура

92  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке официально стартовал новый сезон Высшая Лига чемпионата Кыргызстана по футболу. Первые матчи прошли на стадионе Национальная академия футбола КФС.

В стартовой встрече сошлись бишкекский "Илбирс" и ошский "Алай". Игра завершилась вничью 1:1. Уже на 1-й минуте хозяева открыли счет: украинский полузащитник Тарас Гевлич реализовал добивание после быстрой атаки. Во втором тайме узбекистанский форвард Дониёр Исмаилов сравнял счет на 66-й минуте после подачи с фланга. Лучшим игроком встречи признан Андрей Левковец из "Илбирс". Главный арбитр - Эрланбек Осмонов.

Во втором матче дня кочкор-атинский "Нефтчи" уступил "Узген" со счетом 1:2. Первый гол забил Акрам Умаров на 60-й минуте эффектным ударом с лета после розыгрыша углового. "Узген" быстро ответил: на 66-й минуте голом сравнял нападающий сборной Туркменистана Михаил Титов, а через три минуты окончательный результат установил Орхан Алиев, реализовав выход один на один. Главный арбитр встречи - Санжар Жакыпбеков.

Действующим чемпионом страны остается каракольский "Барс". В прошлом сезоне также в пятерке сильнейших финишировали "Мурас Юнайтед", "Абдыш-Ата", "Дордой" и "Алай".

В сезоне-2026 в Высшей лиге выступают 16 команд, включая дебютантов - "Азия" из Таласа и "Токтогул".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456074
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  