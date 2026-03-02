В CACF назвали ключевые экопроблемы Кыргызстана

Эксперты Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF) в преддверии Регионального экологического саммита 2026 года проанализировали ситуацию в Кыргызстане.

По данным фонда, четвертая по площади страна региона, как и соседние государства, сталкивается с массой проблем: жители Бишкека задыхаются от смога, в республике накоплено большое количество опасных отходов, ледники тают, водные ресурсы используются несбалансированно, природные экосистемы деградируют, возрастает риск стихийных бедствий.

В зимний период столица Кыргызстана г. Бишкек часто попадает в ТОП-10 мировых лидеров по уровню загрязнения воздуха. Причин этому несколько: географическое положение, использование угля в частном секторе (более 60% выбросов) и ТЭЦ, рост количества автомобилей, соответственно, и объемов выхлопных газов.

Еще одной серьезной проблемой республики являются отходы производства и жизнедеятельности. В стране находится 92 хвостохранилища, содержащих более 250 млн кубометров токсичных и радиоактивных отходов, которые угрожают экологии и подземным водам. Вдобавок к этому в Кыргызстане неэффективная система сбора и переработки мусора. Полигоны твердых бытовых отходов переполнены (например, в Бишкеке) и не отвечают экологическим стандартам.

Особое опасение вызывает истощение и загрязнение водных ресурсов. Глобальное потепление приводит к таянию ледников. При этом водные объекты загрязняются промышленными и сельскохозяйственными стоками, а очистные сооружения в республике сильно изношены.

Несбалансированное использование пастбищ, вырубка лесов, эрозия почв и опустынивание приводят к деградации экосистем и потере биоразнообразия, усиливая вероятность природных катастроф.

Кыргызстан подвержен высокому риску землетрясений, оползней, паводков и других стихийных бедствий. В связи с изменением климата в последние годы в республике участились сели, град, заморозки и засухи, негативно влияющие на аграрный сектор. Летняя жара 2025 года стала испытанием для экономики, вызвав снижение урожайности зерновых на 14,2%.

Экономические трудности ограничивают возможности государства в полноценном финансировании мер по защите окружающей среды.

22-24 апреля 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит, где будут обсуждаться проблемы стран Центральной Азии и пути их решения.