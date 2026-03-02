Борцы из Кыргызстана взяли три медали на турнире в Тиране

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе завершила выступление на втором рейтинговом турнире 2026 года, который проходит в Тирана, на 7-й позиции в командном зачете.

Соревнования среди мужчин состоялись 25 и 26 февраля. В течение двух соревновательных дней были разыграны 10 комплектов медалей. В турнире приняли участие 29 национальных сборных, что обеспечило высокую конкуренцию в каждой весовой категории.

Три медали и 55 командных очков

Кыргызстан на турнире представляли 10 борцов. По итогам выступлений команда завоевала три медали - одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую, набрав в сумме 55 очков.

Главного успеха кыргызстанцы добились в весовой категории до 70 кг. Эрназар Акматалиев уверенно прошел турнирную сетку и завоевал золотую медаль. В этой же категории бронзовым призером стал Залкарбек Табалдиев, усилив медальный актив команды.

Однако регламент рейтинговых соревнований предусматривает, что в командный зачет засчитываются очки только одного спортсмена от страны в каждой весовой категории. Таким образом, Кыргызстан не получил дополнительные 15 очков за бронзу Табалдиева, что повлияло на итоговую позицию в командном зачете.

Значение турнира

Рейтинговые турниры входят в международный календарь и имеют стратегическое значение для формирования мирового рейтинга спортсменов. Набранные очки влияют на посев борцов на чемпионатах мира и других крупных стартах сезона.

Седьмое место среди 29 сборных подтверждает конкурентоспособность кыргызстанских борцов на международной арене и позволяет рассчитывать на успешные выступления в предстоящих турнирах.