150 судов с нефтью и газом замерли у берегов Ирана

Ситуация в зоне Персидского залива достигла критической точки: около 150 танкеров, перевозящих сырую нефть и сжиженный природный газ, вынуждены были встать на якорь за пределами Ормузского пролива. По данным агентства Reuters, из-за угрозы безопасности суда скопились по обе стороны ключевого морского пути, опасаясь входить в зону эскалации.

Кризис в регионе резко обострился после серии масштабных ударов по территории Ирана, которые Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал превентивной мерой. Вслед за этим президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции под кодовым названием "Эпическая ярость", целью которой названа ядерная инфраструктура страны. В результате совместной атаки Израиля и США погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, что привело к объявлению в республике 40-дневного траура и нерабочей недели.

Трагические сообщения приходят из города Минаб, где, по заявлению постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, под удар попала школа. В результате обстрела погибли более 100 детей. Тегеран уже ответил массированными атаками дронов и ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке. Волна взрывов также затронула сопредельные государства, включая ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт. Ранее иранская сторона нанесла удар по танкеру, пытавшемуся пересечь Ормузский пролив.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность происходящим. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что прямая агрессия против Ирана уже дестабилизировала регион и грозит перерасти в конфликт глобального масштаба. Блокировка Ормузского пролива и остановка танкерного флота создают беспрецедентные риски для мирового энергетического рынка.