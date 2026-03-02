Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Акжол Махмудов остался без медали в Тиране

159  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов не смог завоевать медаль на рейтинговом турнире в Тирана.

Схватки в весовой категории до 72 кг состоялись 1 марта. Махмудов начал выступление со стадии 1/8 финала, где встретился с представителем Казахстана Диасом Каленом. Кыргызстанец одержал волевую победу со счетом 4:3, уступая по ходу поединка 0:3.

В четвертьфинале Махмудов боролся против азербайджанца Тунджая Вазирзаде. Ключевым моментом схватки стал четырехбалльный бросок соперника. В итоге кыргызстанец уступил со счетом 2:5.

Поскольку Вазирзаде в полуфинале проиграл российскому борцу, Махмудов лишился возможности выступить в утешительных схватках и завершил турнир без медали.

В этот же день в категории до 82 кг Ырыскелди Максатбек уулу уступил представителю Катара Шахину Бадагимофраду со счетом 2:10 на стадии 1/8 финала.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456101
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  