Акжол Махмудов остался без медали в Тиране

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов не смог завоевать медаль на рейтинговом турнире в Тирана.

Схватки в весовой категории до 72 кг состоялись 1 марта. Махмудов начал выступление со стадии 1/8 финала, где встретился с представителем Казахстана Диасом Каленом. Кыргызстанец одержал волевую победу со счетом 4:3, уступая по ходу поединка 0:3.

В четвертьфинале Махмудов боролся против азербайджанца Тунджая Вазирзаде. Ключевым моментом схватки стал четырехбалльный бросок соперника. В итоге кыргызстанец уступил со счетом 2:5.

Поскольку Вазирзаде в полуфинале проиграл российскому борцу, Махмудов лишился возможности выступить в утешительных схватках и завершил турнир без медали.

В этот же день в категории до 82 кг Ырыскелди Максатбек уулу уступил представителю Катара Шахину Бадагимофраду со счетом 2:10 на стадии 1/8 финала.