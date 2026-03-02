Погода
Матч "Мурас Юнайтед" с "Аль-Ансаром" отложен

Первый матч плей-офф Лига вызова АФК с участием кыргызстанского клуба Мурас Юнайтед перенесен в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке.

Команда из Манаса должна была провести встречу против ливанского Аль-Ансар 5 марта на нейтральном стадионе в Катаре. Однако организаторы приняли решение отложить игру. Новая дата проведения матча пока не объявлена.

Ответная встреча, запланированная на 11 марта в Бишкеке, на данный момент остается в календаре и должна состояться согласно графику.

Перед игрой "Мурас Юнайтед" находился на учебно-тренировочных сборах в Турции и готовился к вылету в Катар. После официального уведомления о переносе команда изменила логистику и возвращается в Бишкек для продолжения подготовки.

В связи с участием в международном турнире клуб пропустит два тура чемпионата Кыргызстана, что повлияет на календарь внутреннего первенства.


Теги:
футбол, Кыргызстан
