ФИФА рассчитывает на участие Ирана в мундиале

ФИФА уверена, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, несмотря на недавние авиаудары США и усиление региональной напряженности.

Иран сыграет два матча группового этапа в Лос-Анджелес и один в Сиэтл. Ранее представители Иранской футбольной федерации выражали сомнения относительно участия команды, однако в FIFA заявили, что внимательно следят за ситуацией и координируются с принимающими странами, чтобы обеспечить безопасность игроков и болельщиков.

Секретарь генерального секретариата FIFA Матиас Графстрём отметил, что организация делает все возможное, чтобы команды смогли безопасно путешествовать и участвовать во всех матчах турнира.