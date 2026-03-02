МИД КР: В странах Персидского залива находятся 22 тысячи кыргызстанцев

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана прокомментировали ситуацию с соотечественниками, находящимися в странах Ближнего Востока и Персидского залива. По словам директора Консульского департамента МИД Сейтека Жумакадыр уулу, на текущий момент пострадавших среди граждан КР не зафиксировано, а запросов на экстренную эвакуацию не поступало.

Всего в регионе находится около 22 тысяч кыргызстанцев. Наиболее многочисленные группы сосредоточены в ОАЭ (порядка 10 тысяч человек) и Саудовской Аравии, где около 6 тысяч паломников совершают умру. Также значительные диаспоры проживают в Кувейте, Бахрейне и Иордании - суммарно более тысячи человек. В Иране и Израиле сейчас находятся примерно по 100 граждан КР, ситуация с их безопасностью остается на контроле.

Основные логистические сложности возникли в Дубае и Катаре, где временно застряли около тысячи и 800 человек соответственно. Дипломаты в Дубае перешли на круглосуточный режим работы, обработав более тысячи обращений. Одной из ключевых задач стали переговоры с отелями: у 800 соотечественников истекли сроки проживания, и консулы добиваются того, чтобы людей не выселяли до разрешения ситуации. В Катаре и Абу-Даби работа ведется в аналогичном ключе, хотя там проблемы с размещением стоят менее остро.

МИД призывает граждан сохранять спокойствие, строго следовать официальным рекомендациям местных властей и поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Кыргызстана.