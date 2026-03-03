Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Кыргызстан представит ООН национальный доклад о сохранении биоразнообразия

151  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке завершилась подготовка Седьмого национального доклада Кыргызской Республики по сохранению биологического разнообразия. Итоговый документ, отражающий прогресс страны в выполнении международных природоохранных обязательств, был представлен на национальном семинаре по валидации. Проект реализован Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР при поддержке ПРООН и экспертном содействии экологического движения "БИОМ".

Данный докад является ключевым инструментом оценки того, как Кыргызстан внедряет положения Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы. В течение 2026 года отчет будет представлен на Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии в качестве официального вклада республики в глобальный обзор экологического прогресса. Работа над документом велась в рамках Национальной программы развития - 2030, где управление природными ресурсами определено как один из приоритетных векторов государственного строительства.

В ходе обсуждения представители госорганов, ученые и международные эксперты проанализировали расширение сети особо охраняемых природных территорий, темпы восстановления лесов и меры по сохранению редких видов, включая популяцию снежного барса. Особое внимание уделили рискам, связанным с изменением климата, и необходимости интеграции экологических вопросов в систему образования и государственного управления.

Подготовка Седьмого национального доклада стала важной платформой для консолидации усилий государства и гражданского сектора. Процесс был поддержан глобальной инициативой ПРООН–ГЭФ, направленной на содействие странам в обновлении национальных стратегий по сохранению биоразнообразия. Эксперты подчеркивают, что валидация отчета - это не только подведение итогов, но и формирование базы для долгосрочных финансовых и институциональных решений по защите уникальной природы Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456121
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  