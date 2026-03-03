Кыргызстан представит ООН национальный доклад о сохранении биоразнообразия

В Бишкеке завершилась подготовка Седьмого национального доклада Кыргызской Республики по сохранению биологического разнообразия. Итоговый документ, отражающий прогресс страны в выполнении международных природоохранных обязательств, был представлен на национальном семинаре по валидации. Проект реализован Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР при поддержке ПРООН и экспертном содействии экологического движения "БИОМ".

Данный докад является ключевым инструментом оценки того, как Кыргызстан внедряет положения Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы. В течение 2026 года отчет будет представлен на Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии в качестве официального вклада республики в глобальный обзор экологического прогресса. Работа над документом велась в рамках Национальной программы развития - 2030, где управление природными ресурсами определено как один из приоритетных векторов государственного строительства.

В ходе обсуждения представители госорганов, ученые и международные эксперты проанализировали расширение сети особо охраняемых природных территорий, темпы восстановления лесов и меры по сохранению редких видов, включая популяцию снежного барса. Особое внимание уделили рискам, связанным с изменением климата, и необходимости интеграции экологических вопросов в систему образования и государственного управления.

Подготовка Седьмого национального доклада стала важной платформой для консолидации усилий государства и гражданского сектора. Процесс был поддержан глобальной инициативой ПРООН–ГЭФ, направленной на содействие странам в обновлении национальных стратегий по сохранению биоразнообразия. Эксперты подчеркивают, что валидация отчета - это не только подведение итогов, но и формирование базы для долгосрочных финансовых и институциональных решений по защите уникальной природы Кыргызстана.