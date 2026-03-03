Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Кыргызстан возведет в Новосибирске торгово-логистический хаб

80  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызская Республика реализует проект строительства торгово-логистического центра на территории Новосибирской области, объект сможет аккумулировать до 20 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, сообщили в центре "Кыргыз Экспорт".

Инфраструктурный объект призван стать ключевым элементом в цепочке поставок кыргызской продукции на российский рынок.

Согласно представленным данным, функционал объекта выйдет за рамки простого складирования: предприятие получит мощности для первичной переработки и предпродажной подготовки плодоовощной продукции. Особое внимание при проектировании уделяется соблюдению санитарно-гигиенических норм и поддержанию оптимальных условий хранения, что критически важно для сохранения товарных качеств скоропортящихся грузов в условиях сибирского климата.

Параллельно с сибирским проектом прорабатывается вопрос создания аналогичной инфраструктуры в Центральной Азии. Сопоставимый по функционалу центр планируется возвести в пригороде Алматы, где уже выделен земельный участок площадью от 10 до 20 гектаров.

Инициатива по строительству логистического хаба в Новосибирске демонстрирует намерение Бишкека диверсифицировать экспортную инфраструктуру и закрепить позиции на рынке России. Успешная реализация проекта, находящегося на стадии технико-экономического обоснования, может стать моделью для дальнейшего развития кооперации в агропромышленном секторе между странами Евразийского экономического союза.

Источник: ВЭС24


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456122
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  