Кыргызстан возведет в Новосибирске торгово-логистический хаб

Кыргызская Республика реализует проект строительства торгово-логистического центра на территории Новосибирской области, объект сможет аккумулировать до 20 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, сообщили в центре "Кыргыз Экспорт".

Инфраструктурный объект призван стать ключевым элементом в цепочке поставок кыргызской продукции на российский рынок.

Согласно представленным данным, функционал объекта выйдет за рамки простого складирования: предприятие получит мощности для первичной переработки и предпродажной подготовки плодоовощной продукции. Особое внимание при проектировании уделяется соблюдению санитарно-гигиенических норм и поддержанию оптимальных условий хранения, что критически важно для сохранения товарных качеств скоропортящихся грузов в условиях сибирского климата.

Параллельно с сибирским проектом прорабатывается вопрос создания аналогичной инфраструктуры в Центральной Азии. Сопоставимый по функционалу центр планируется возвести в пригороде Алматы, где уже выделен земельный участок площадью от 10 до 20 гектаров.

Инициатива по строительству логистического хаба в Новосибирске демонстрирует намерение Бишкека диверсифицировать экспортную инфраструктуру и закрепить позиции на рынке России. Успешная реализация проекта, находящегося на стадии технико-экономического обоснования, может стать моделью для дальнейшего развития кооперации в агропромышленном секторе между странами Евразийского экономического союза.

