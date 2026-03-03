В Кыргызстане под урожай отвели 1,25 млн гектаров земли

В Кыргызстане стартовала активная фаза весенне-полевых работ. По состоянию на начало марта 2026 года общая посевная площадь под сельскохозяйственные культуры в республике прогнозируется на уровне 1 миллиона 250 тысяч гектаров, что превышает показатели прошлого года. Из них 818 тысяч гектаров приходятся на орошаемые земли, а 432 тысячи гектаров составляют богарные угодья.

На текущий момент основные сельскохозяйственные мероприятия сосредоточены в южных регионах страны и Чуйской долине. Лидером по темпам пахотных работ является Ошская область, где обработано более 17,7 тысячи гектаров. В Чуйской и Джалал-Абадской областях вспахано 9,7 тысячи и 2,1 тысячи гектаров соответственно. В общей сложности по стране подготовлено уже около 30 тысяч гектаров пашни.

Параллельно со вспашкой в ряде областей начался сев яровых колосовых культур, которыми уже занято более 5,5 тысячи гектаров. Под пшеницу отведено около 2,5 тысячи гектаров, при этом наибольшая активность наблюдается в хозяйствах Ошской и Чуйской областей. Посевы ячменя охватили более 3 тысяч гектаров. Кроме того, в Джалал-Абадской области приступили к высадке картофеля, а в Ошской - к посеву овощных культур.

Согласно утвержденному графику, аграрии Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей приступят к весеннему севу позже, по мере установления благоприятных погодных условий. Мониторинг хода полевых работ осуществляется профильными ведомствами в ежедневном режиме для обеспечения продовольственной безопасности страны в новом сезоне.