Россия и КНР объединят опыт в развитии законодательства для беспилотников

Россия и Китай могут создать совместную рабочую группу для обмена опытом в сфере регулирования беспилотного транспорта. С такой инициативой выступила пресс-служба правительства РФ по итогам рабочего визита главы Минтранса России Андрея Никитина в Пекин.

В ходе поездки российский министр провел переговоры со своим китайским коллегой, министром транспорта КНР Лю Вэем. Стороны подчеркнули, что обе страны на данный момент являются мировыми лидерами в разработке и внедрении беспилотных технологий. Создание двусторонней группы позволит оперативно обмениваться наработками в области нормативно-правового регулирования, что ускорит интеграцию автономного транспорта в транспортные системы обоих государств.