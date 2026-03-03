Погода
"Тоттенхэм Хотспур" примет вечер бокса с участием Фьюри, Махмудова и Бенна

69  0
- Самуэль Деди Ирие
Организаторы масштабного боксерского шоу в Лондоне официально подтвердили полный файткард турнира, который состоится 11 апреля. Главным событием вечера станет противостояние в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Помимо центрального поединка, зрителей ждут еще две значимые встречи тяжеловесов: чемпион Великобритании Джейми Ти-Кей-Ви выйдет на защиту титула против Ричарда Риакпоре, а бронзовый призер Олимпиады Фрейзер Кларк сразится с представителем Австралии Джастисом Хани.

Большой интерес вызывает возвращение на ринг полусредневеса Конора Бенна, чьим соперником станет бывший чемпион мира Реджис Прогрейс. Для британского боксера этот бой станет дебютным после перехода в новую промоутерскую компанию Zuffa Boxing, аффилированную с главой UFC Даной Уайтом. Смена команды и уровень оппозиции делают этот поединок одним из ключевых событий андеркарда.

Трансляция основного карда запланирована на платформе Netflix, в то время как предварительные бои будут доступны болельщикам на YouTube-канале The Ring и портале Tudum.com. Эксперты ожидают, что турнир на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" станет одним из самых громких спортивных событий весны, объединив на одной арене признанных звезд мирового бокса и перспективных претендентов на чемпионские пояса.


Теги:
бокс, Великобритания
