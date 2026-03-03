Форма конькобежки Ютты Лердам побила рекорд Криштиану Роналду

Экипировка нидерландской конькобежки Ютты Лердам, в которой она завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров и серебро на 500 метрах на зимних Олимпийских играх в Милане, ушла с молотка за рекордные 195 000 евро. Торги были организованы Национальным олимпийским комитетом Нидерландов (NOC*NSF) совместно с TeamNL. Всего на аукцион выставили 86 предметов формы нидерландских атлетов, а общая выручка составила 275 345 евро. При этом костюм Лердам стал самым дорогим лотом за всю историю торгов.

Эта сделка установила абсолютный рекорд на платформе MatchWornShirt, значительно превзойдя предыдущий показатель, принадлежавший звезде мирового футбола Криштиану Роналду. Его игровая футболка сборной Португалии в свое время была продана менее чем за 63 000 евро. В ходе аукциона за лот Лердам развернулась нешуточная борьба: всего за несколько часов цена взлетела с 8 400 до более чем 170 000 фунтов стерлингов. Победителем торгов стал частный коллекционер из Нидерландов.

Все вырученные средства будут направлены в клуб IJsvereniging Pijnacker - именно там Ютта Лердам начинала свои первые шаги в конькобежном спорте в детстве. Руководство клуба уже заявило, что планирует обсудить с семьей титулованной спортсменки, на какие именно нужды будут потрачены эти деньги. Среди прочих лотов на аукционе также были представлены костюмы Фемке Кок и Кьелда Нёйса, однако их итоговая стоимость оказалась значительно ниже рекордного результата Лердам.