ФК Tottenham оштрафован за нацистские жесты фанатов

Футбольный клуб Tottenham Hotspur оштрафован на 30 000 евро и получил условный запрет на посещение выездных матчей после того, как три его болельщика показали нацистские приветствия во время матча Лиги чемпионов против Eintracht Frankfurt 28 января в Германии.

УЕФА указало, что санкции связаны с "расистским и/или дискриминационным поведением болельщиков". Запрет действует в течение года и вступит в силу при повторном нарушении. Дополнительно клуб оштрафован на 2 250 евро за бросание предметов на стадионе Deutsche Bank Park.

"Тоттенхэм" сообщил, что полностью сотрудничал с расследованием УЕФА и немецкой полицией, а также идентифицировал всех трёх нарушителей, которые получили бессрочные запреты на посещение матчей клуба. В заявлении клуб подчеркнул, что осуждает все формы дискриминации и поведение отдельных фанатов не отражает ценностей команды.

На поле "Тоттенхэм" победил со счётом 2:0 под руководством бывшего тренера Thomas Frank и обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с Atletico Madrid. Первый матч пройдёт 10 марта в Испании, ответный - 18 марта в Северном Лондоне.

Несмотря на успехи в Лиге чемпионов, команда испытывает трудности в чемпионате Англии и занимает 16-е место, всего на пять очков выше зоны вылета. Полузащитник Yves Bissouma отметил, что клубу предстоит приложить большие усилия, чтобы улучшить результаты.